Negócios TV PSI-20 em alta com subidas da Pharol e Ibersol 17:56

A bolsa nacional regressou aos ganhos num dia em que voltou a negociar em máximos de mais de um mês, isto numa sessão em que as estrelas foram a Pharol, com uma subida de 8,5%, e a Ibersol, que tocou no valor mais alto desde 29 de outubro.