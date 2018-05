Negócios TV PSI-20 em alta com subidas do BCP e da Nos A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 em alta com subidas do BCP e da Nos 0 0 Ler mais tarde 09:25

A bolsa nacional está a ser impulsionada pela subida do BCP, da Galp Energia e também da Nos, com as acções a reagirem aos resultados divulgados após o fecho de quinta-feira.