Negócios TV PSI-20 em mínimos de 20 meses com BCP a penalizar

O índice lisboeta regressou às quedas e renovou mínimos de Março de 2017. As cotadas do sector do papel, o BCP e Jerónimo Martins penalizaram o PSI-20.