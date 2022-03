PSI-20 em terreno positivo com Ibersol a avançar 9% no arranque

A bolsa de Lisboa começou esta sexta-feira com ganhos, com a maioria das cotadas em alta. A Ibersol destacava-se do lado dos ganhos, a somar 9,09% no arranque, depois de anunciar que a dona do Burger King subiu a oferta para comprar os restaurantes da marca em Portugal.