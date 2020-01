Negócios TV PSI-20 fecha no vermelho com Galp a perder 1,5% A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 fecha no vermelho com Galp a perder 1,5% 2 0 Ler mais tarde 30.01.2020

A bolsa nacional terminou a sessão de hoje a negociar em território negativo, mas as quedas foram menos acentuadas do que no resto da Europa, devido à boa prestação do BCP e da EDP.