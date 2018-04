Negócios TV PSI-20 ganha mais de 1% no arranque da sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 ganha mais de 1% no arranque da sessão 0 0 Ler mais tarde 09:20

As bolsas estão a registar subidas acentuadas neste arranque de sessão. A volatilidade tem sido a grande marca, com os receios em torno da guerra comercial a serem os principais responsáveis. Os investidores estão ansiosos e com muitas dúvidas sobre o que se está a passar ao nível político, o que faz com que reajam de forma exacerbada a qualquer notícia ou declaração.