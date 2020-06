Negócios TV PSI-20 perde quase 1% com BCP e Galp a penalizarem A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 perde quase 1% com BCP e Galp a penalizarem 0 0 Ler mais tarde 08:35

A bolsa nacional iniciou a semana no vermelho, em linha com o comportamento das praças europeias, numa altura em que cresce os receios dos investidores com o aumento de casos covid-19 em várias regiões.