Negócios TV PSI-20 recua e acompanha praças europeias

Num dia em que chegou a negociar em máximos de mais de um mês, a praça lisboeta fechou em queda numa sessão em que a Europa se repartiu entre ganhos e perdas, embora com maior predominância de quedas. As ações do grupo EDP e da Jerónimo Martins foram as que mais pressionaram.