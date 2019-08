Negócios TV PSI-20 sobe há três sessões A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 sobe há três sessões 2 0 Ler mais tarde 09:26

A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, à semelhança das congéneres europeias, num dia em que as atenções estão focadas no discurso do presidente da Fed para perceber se Powell dará mais pistas sobre o futuro da política monetária nos EUA.