Negócios TV PSI-20 sobe quase 1% com BCP a somar 3,5%

A boa prestação do BCP conduziu a uma boa prestação da praça portuguesa, numa sessão que fechou de forma positiva para a Europa, após os comentários de Donald Trump sobre as negociações com a China.