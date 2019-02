Negócios TV Quedas do BCP e da Galp pressionam bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV Quedas do BCP e da Galp pressionam bolsa 0 0 Ler mais tarde 17:56

A bolsa nacional não conseguiu escapar às quedas pronunciadas vividas esta quinta-feira no resto da Europa. A pesar estão os receios em torno do crescimento económico mundial. Na praça lisboeta destaque para a descida superior a 3% do BCP e da Galp.