Negócios TV "Reduzimos as listas de espera nas consultas para 67 mil pessoas" A carregar o vídeo ... Negócios TV "Reduzimos as listas de espera nas consultas para 67 mil pessoas" 0 0 Ler mais tarde 28.07.2019

No final do ano passado, o hospital tinha 75 mil pessoas em lista de espera para as consulta externas. Fernando Araújo revela que conseguiram reduzir o número para 67 mil no primeiro semestre.