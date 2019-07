Negócios TV Reinado do diesel em Portugal chegou ao fim A carregar o vídeo ... Negócios TV Reinado do diesel em Portugal chegou ao fim 2 0 Ler mais tarde 13:48

O domínio do gasóleo nos ligeiros de passageiros em Portugal terminou após 15 anos. No primeiro semestre deste ano, as vendas de veículos a gasolina superaram as de diesel, e por larga margem: foram vendidos mais 15.130 automóveis a gasolina do que a gasóleo.