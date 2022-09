Reino Unido: Carlos III foi proclamado oficialmente rei

Carlos III foi este sábado proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres. O novo monarca britânico, com 73 anos, sucede à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, Escócia, após 70 anos de reinado.