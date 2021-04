Reino Unido mantém desconfinamento com reabertura de lojas em 12 de abril

O Reino Unido mantém inalterado o roteiro que foi traçado para o desconfinamento, devido à queda do número de infeções por covid-19 e ao sucesso do plano de vacinação, que permitirá a reabertura das lojas no dia 12 de abril. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson confirmou hoje que cabeleireiros, salões de beleza, academias, zoológicos e lojas reabrirão suas portas em 12 de abril, em Inglaterra, enquanto "pubs" e restaurantes poderão servir comida ao ar livre.