Negócios TV Resultados das cotadas não ajudam PSI-20

A bolsa nacional está a acompanhar as descidas das congéneres europeias, com 15 das 18 cotadas em queda. A Nos segue em mínimos de 2014 após o corte do dividendo.