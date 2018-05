Negócios TV Ribau Esteves acusa Governo de enganar as autarquias A carregar o vídeo ... Negócios TV Ribau Esteves acusa Governo de enganar as autarquias 0 0 Ler mais tarde 15:00

O vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios afirma que a participação das câmaras na receita do IVA é um logro. Ribau Esteves previa uma receita de 900 milhões de euros por ano para as autarquias mas a proposta do Governo reduz esse valor para 46 milhões.