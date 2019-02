Negócios TV Ricardo Paes Mamede: "É falsa a ideia de que só é possível aumentar salários com aumento de impostos" A carregar o vídeo ... Negócios TV Ricardo Paes Mamede: "É falsa a ideia de que só é possível aumentar salários com aumento de impostos" 0 0 Ler mais tarde 12:00

O economista e professor do ISCTE defende que o Estado erra quando tem uma política de gestão dos seus recursos humanos que desvaloriza as pessoas. Para Ricardo Paes Mamede os salários, tanto no público como no privado, devem aumentar de acordo com a inflação e a produtividade.