Ricardo Paes Mamede: linhas vermelhas do PS e dos partidos à sua esquerda são compatíveis 09.02.2019

As linhas vermelhas do PS e dos partidos à sua esquerda são compatíveis. Ricardo Paes Mamede fez as contas e concluiu que, assumindo as previsões económicas do FMI, é possível aumentar a despesa e o investimento, sem furar as regras orçamentais.