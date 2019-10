Negócios TV Rio acusa Costa de ter Governo “maior e mais caro” de sempre, PM aconselha-o a preocupar-se com o PSD A carregar o vídeo ... Negócios TV Rio acusa Costa de ter Governo “maior e mais caro” de sempre, PM aconselha-o a preocupar-se com o PSD 2 0 Ler mais tarde 13:00

O presidente do PSD acusou hoje o primeiro-ministro de ter “o maior e mais caro” Governo de sempre, com António Costa a comparar Rui Rio a um comentador televisivo e a aconselhá-lo a preocupar-se mais com o seu partido.