Negócios TV Rio de Janeiro em colapso devido à pandemia

O novo coronavírus está a avançar com mais força a cada dia que passa no Rio de Janeiro, onde os hospitais estão em colapso devido às centenas de pacientes que aguardam atendimento. As unidades de emergência estão no limite e a crise que a cidade brasileira enfrenta há anos reflete lado mais difícil com a pandemia. Poucos dias depois de enfrentar o momento mais crítico, o Rio implementou apenas 46% do plano de contingência - reconhece o escritório do prefeito -, enquanto as clínicas e os centros de saúde sofrem com a falta de equipamentos e a escassez de médicos, e seus corredores continuam sobrecarregados por pacientes a aguardar atendimento.