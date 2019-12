Negócios TV Rio e Costa trocam acusações sobre responsabilidade de resultados na educação A carregar o vídeo ... Negócios TV Rio e Costa trocam acusações sobre responsabilidade de resultados na educação 0 0 Ler mais tarde 16:55

O líder do PSD e o primeiro-ministro trocaram hoje acusações sobre a responsabilidade dos resultados do relatório PISA 2018, com António Costa a considerar o “debate mesquinho”.