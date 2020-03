Negócios TV Rio espera que Costa não esteja a ser “otimista irritante” A carregar o vídeo ... Negócios TV Rio espera que Costa não esteja a ser “otimista irritante” 0 0 Ler mais tarde 17:01

O líder do PSD disse hoje esperar que o discurso do primeiro-ministro sobre a preparação do país para o surto de Covid-19 não seja de “otimista irritante”, e colocou algumas dúvidas sobre a coordenação e o material nos hospitais.