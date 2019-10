Negócios TV Rio quer liderar grupo parlamentar até congresso de fevereiro A carregar o vídeo ... Negócios TV Rio quer liderar grupo parlamentar até congresso de fevereiro 0 0 Ler mais tarde 20:33

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou hoje a intenção de liderar a bancada parlamentar do partido até à realização do próximo Congresso Nacional em fevereiro.