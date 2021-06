Rui Nabeiro; "Há muitas formas de sustentabilidade"

O comendador Rui Nabeiro foi a personalidade escolhida para o lançamento da segunda edição do Negócios Sustentabilidade 20|30. Numa entrevista de vida, o fundador da Delta Cafés aborda a importância que a sustentabilidade sempre teve no seu modo de gerir e a forma como esta visão se refletiu no desenvolvimento da empresa, desde a criação, em 1961.