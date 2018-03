Negócios TV Rui Rio fala sobre as eleições europeias e o CDS A carregar o vídeo ... Negócios TV Rui Rio fala sobre as eleições europeias e o CDS 0 0 Ler mais tarde 12:58

O presidente do PSD acredita que o partido poderá vencer as eleições europeias marcadas para o próximo ano. Rio reitera a importância de consensos partidários no que diz respeito à política europeia, designadamente em matéria de fundos europeus.