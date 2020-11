Salvador de Mello: "Em vez de atirarmos pedras uns aos outros, temos de estar unidos"

O presidente do Health Cluster Portugal diz que o governo tem feito o que lhe compete, que é equilibrar a resposta à crise sanitária com o desenvolvimento económico do país. E pede unidade neste momento tão difícil para o país. Salvador de Mello, Health Cluster Portugal, CUF, saúde, unidos