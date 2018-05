Negócios TV Santos Silva admite repetição da solução de Governo e afasta entendimento com PSD A carregar o vídeo ... Negócios TV Santos Silva admite repetição da solução de Governo e afasta entendimento com PSD 1 0 Ler mais tarde 09:42

"Se há coisa que caracteriza os parceiros parlamentares do actual Governo, não é a anestesia mas a vivacidade com que exprimem as suas diferenças, com que criticam o Governo e com que fazem propostas, algumas das quais o PS não pode acompanhar", afirma Augusto Santos Silva.