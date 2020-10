"Semi" confinados, moradores do Tâmega e Sousa dizem que medidas serão "acatadas"

Com os concelhos "semi" confinados, moradores de Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira acreditam que as medidas para mitigar as infeções pelo novo coronavírus vão ser "facilmente acatadas", nem que seja preciso casar com a polícia à porta.