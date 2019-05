Negócios TV Setor da pecuária é que mais vai sentir efeitos da seca, diz Capoulas Santos A carregar o vídeo ... Negócios TV Setor da pecuária é que mais vai sentir efeitos da seca, diz Capoulas Santos 2 0 Ler mais tarde 21:00

Em entrevista ao Negócios e à Antena1, o ministro da Agricultura admite que, ao nível do armazenamento, as chuvas de abril não foram suficientes e, por isso, o sector da pecuária vai sentir os efeitos da seca. Capoulas Santos promete medidas de apoio no acesso a água para todos os produtores que o pedirem até ao próximo dia 15.