Negócios TV Sindicato dos magistrados do MP marca três dias de greve para o final do mês A carregar o vídeo ... Negócios TV Sindicato dos magistrados do MP marca três dias de greve para o final do mês 3 0 Ler mais tarde 14:24

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) decidiu hoje marcar três dias de greve para 26, 27 e 28 deste mês, alegando que há uma violação do princípio do paralelismo das magistraturas nas propostas dos estatutos.