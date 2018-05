Negócios TV Sócrates promete respeitar o congresso do PS A carregar o vídeo ... Negócios TV Sócrates promete respeitar o congresso do PS 0 0 Ler mais tarde 18:00

O antigo primeiro-ministro e ex-líder do PS José Sócrates garantiu hoje que não se desfiliou do partido para o atacar, prometendo respeitar a realização do 22.º Congresso Nacional, no próximo fim de semana, na Batalha, Leiria.