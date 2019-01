Negócios TV 'Tchizé' dos Santos quer continuar legado do pai apesar da resistência no MPLA A carregar o vídeo ... Negócios TV 'Tchizé' dos Santos quer continuar legado do pai apesar da resistência no MPLA 3 0 Ler mais tarde 11:30

A deputada do MPLA e filha do ex-Presidente angolano, ‘Tchizé' dos Santos, assumiu o objetivo de continuar o “legado” do pai, apesar da resistência que diz sentir em alguns setores do partido, desde setembro liderado por João Lourenço.