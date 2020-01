Negócios TV Teerão classifica todas as forças norte-americanas de "terroristas" A carregar o vídeo ... Negócios TV Teerão classifica todas as forças norte-americanas de "terroristas" 2 0 Ler mais tarde 07.01.2020

O parlamento iraniano aprovou uma lei que classifica todas as forças armadas norte-americanas de "terroristas" após o assassínio no Iraque do general Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos.