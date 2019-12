Negócios TV Têxtil perde 2 mil empresas e 28 mil empregos A carregar o vídeo ... Negócios TV Têxtil perde 2 mil empresas e 28 mil empregos 0 0 Ler mais tarde 13:39

Menos empresas e empregos, mais vendas e exportações. É este o cenário traçado pelos industriais do têxtil e do vestuário no novo plano estratégico, válido até 2025. Conheça os números e as ideias projetados para o setor.