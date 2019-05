Negócios TV Theresa May anuncia demissão devido ao fracasso no 'Brexit' A carregar o vídeo ... Negócios TV Theresa May anuncia demissão devido ao fracasso no 'Brexit' 2 0 Ler mais tarde 12:32

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.