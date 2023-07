Tripulação da Shenzhou-16 completa primeira caminhada espacial

A tripulação da missão Shenzhou-16, que se deslocou à estação espacial chinesa de Tiangong em maio passado, completou na quinta-feira sua primeira atividade extra veicular, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Jing Haipeng e Zhu Yangzhu foram ao espaço a partir do módulo do laboratório Wentian, com a ajuda do braço robótico da estação, e retornaram em segurança ao mesmo módulo às 21h40, horário de Pequim (13h40 GMT), após uma missão de oito horas.