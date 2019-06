Negócios TV Trump pede paciência perante a crise da Venezuela num encontro com Bolsonaro A carregar o vídeo ... Negócios TV Trump pede paciência perante a crise da Venezuela num encontro com Bolsonaro 0 0 Ler mais tarde 16:28

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu “paciência” com a crise política na Venezuela e prometeu visitar o Brasil após uma reunião em Osaka, no Japão, com o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro.