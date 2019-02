Negócios TV Tusk critica britânicos que chumbaram acordo para o Brexit A carregar o vídeo ... Negócios TV Tusk critica britânicos que chumbaram acordo para o Brexit 0 0 Ler mais tarde 13:34

Donald Tusk afirmou que deve haver um sítio especial no inferno para os defensores da saída do Reino Unido da União Europeia sem que tenham um plano viável para o fazer. Veja o vídeo com as declarações.