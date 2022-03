Ucrânia: Crianças são as principais vítimas da invasão russa

As crianças ucranianas tornaram-se as principais vítimas da invasão russa, com um milhão de menores já tendo fugido do país, deixando as suas mães numa situação de vulnerabilidade em que precisam aprender a lidar com o trauma da tragédia para não transferir o seu medo para os pequenos.