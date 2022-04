"Desde o início da guerra a UE deu 35 mil milhões a Putin", diz Borrell

O Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, disse esta quarta-feira que a União Europeia (UE) apoiou a Ucrânia com mil milhões de euros desde o início da invasão russa, enquanto, no mesmo período, comprou energia a Moscovo no valor de 35 mil milhões de euros.