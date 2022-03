Ucrânia: Emmanuel Macron condena mentiras de Moscovo e anuncia "plano de resiliência"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou hoje as "mentiras" e "ofensas" do regime russo acerca do nazismo na Ucrânia e anunciou um plano de resiliência económica e social para a França enfrentar as consequências da invasão russa.