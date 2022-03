Ucrânia: Idosos jogam xadrez enquanto forças russsas intensificam ataques

Enquanto as forças russas vão intensificando os ataques na região de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, com ofensivas a partir de navios de guerra, idosos ucranianos sentam-se tranquilamente no parque para jogar xadrez, entre as impossibilidades físicas, mentais e económicas de fugir do conflito, pelo que lhes resta a opção de ficar na cidade e esperar pelo xeque-mate.