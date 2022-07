Ucrânia: Kiev acusa Rússia de novo ataque a porto perto de Odessa

As autoridades ucranianas acusaram esta terça-feira a Rússia de “ataques maciços” no sul da Ucrânia, que atingiram sobretudo uma vila costeira perto de Odessa e o porto de Mykolaiv, apesar do acordo assinado com a ONU.