Ucrânia: MNE ucraniano lamenta falta de progressos sobre cessar-fogo de 24 horas

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou hoje a falta de progresso sobre um cessar-fogo no seu país nas negociações com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que decorreram no sul da Turquia.