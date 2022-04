Ucranianos continuam refugiados no metro de Kiev após retirada russa

No auge dos ataques à capital ucraniana, cerca de 15 mil pessoas refugiaram-se dos bombardeamentos no metro de Kiev, cidade que agora respira com a retirada das tropas russas, embora permaneçam quatro mil cidadãos abrigados no subterrâneo, por não confiarem nas intenções da Rússia.