UE diz que mantém distância de Londres em negociações pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, reiterou, esta sexta-feira, que as posições entre Londres e Bruxelas permanecem distantes no que diz respeito a questões relacionadas com o "Brexit", entre as quais a pesca e a concorrência económica.