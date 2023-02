UE/Previsões: Bruxelas eleva previsão do PIB da zona euro para 0,9% em 2023

A Comissão Europeia (CE) elevou, hoje, a previsão de crescimento do PIB da zona euro em 2023 para 0,9%, uma melhoria de seis décimos face às últimas estimativas para um ano, em que a inflação será moderada para 5,6%, uma taxa menor do que o esperado anteriormente. Paralelamente, o executivo comunitário espera que a atividade económica no conjunto da União Europeia (UE) cresça 0,8% este ano, cinco décimas acima do que tinha calculado no Outono, e uma subida dos preços do petróleo, 6,4% face a 7 % que foi projetado há três meses.