Negócios TV UGT ameaça levar revisão do Código de Trabalho à negociação

Se os patrões não cederem em matérias como salários, férias e contratação coletiva, a UGT vai defender a revisão do Código de Trabalho para "deixar cair a caducidade e introduzir o princípio do tratamento mais favorável". Carlos Silva ameaça juntar-se à CGTP e lançar o tema ainda durante a discussão do acordo de rendimentos e competitividade.