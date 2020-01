Negócios TV Um alemão e um japonês contaminados sem terem estado na China A carregar o vídeo ... Negócios TV Um alemão e um japonês contaminados sem terem estado na China 0 0 Ler mais tarde 28.01.2020

As autoridades de saúde confirmaram hoje a existência de dois casos, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes com coronovírus que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por doentes que estiveram em Wuhan.